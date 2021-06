Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Galles a cresta alta, Turchia capovolta e già con un piede fuori dall'Europeo alla seconda gara. A Baku, nel primo tempo, Ramsey sciupa il gol del vantaggio, ma poi si riscatta. S'inserisce fra le linee, raccoglie col petto un lancio millimetrico di Bale e scaraventa la palla in porta. Per lo juventino, due gol e quattro assist agli Europei: c'è il suo zampino di fatto sulla metà dei dodici gol realizzati dalla sua Nazionale in questa...