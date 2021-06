Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA È subito show azzurro: 3-0 alla Turchia (mai successo nella nostra storia di debuttare con un tris in questa competizione), senza mai togliere il piede dall'acceleratore. Prestazione, insomma, a senso unico. Come vuole Mancini che ha dato coraggio alla nostra Nazionale, portandola all'altezza del big. Vittorie e record: sono 9 i successi consecutivi per allungare la serie di risultati utili che adesso sono 28, meno 2 da Pozzo che...