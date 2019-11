ROMA E LAZIO BEFFATE ALLO SCADERE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUEDoppia beffa per le romane colpite e affondate entrambe allo scadere e allo stesso minuto: il 95'. All'Olimpico decide la rete di Ntcham (1-2), entrato poco prima. Qualificazione ai sedicesimi assicurata per il Celtic, mentre la Lazio, vista anche la vittoria del Cluj è ora quasi fuori. Dovrà vincere nel confronto diretto e poi con il Rennes, sperando in un altro passo falso dei romeni.A Roma lo spettacolo vero lo si è visto sugli spalti, dove i settemila e più tifosi arrivati dalla Scozia e dall'Irlanda hanno cantato e...