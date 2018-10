CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Con una prova d'autorità e il ritorno di un Dzeko in formato europeo la Roma schiaccia letteralmente il Viktoria Plzen, trovando la prima vittoria stagionale in Champions. Una cinquina che può far archiviare definitivamente la brutta sconfitta col Real Madrid e l'avvio claudicante in campionato. Considerando che si tratta della terza vittoria consecutiva dopo quella col Frosinone e il derby di sabato, la squadra di Di Francesco ha mostrato un nuovo atteggiamento che ha reso vane le velleità del Plzen riportando la squadra alla stessa...