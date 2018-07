Roma con un doppio Dzeko Il Napoli apre con un poker

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE AMICHEVOLI(v.zag.) E' il primo weekend della nuova stagione di calcio zeppo di amichevoli, con 13 squadre di serie A. L'unico test vero è per la Roma, a Latina, contro i pontini di serie D, dopo la A sfiorata, con Breda: 9-0, poker di Schick, Marcano (in rovesciata), Luca e Lorenzo Pellegrini, doppietta per Dzeko. Napoli-Gozzano 4-0, realizzano Ruiz e, nella ripresa, Grassi, Verdi su rigore e Ounas. L'Udinese ne rifila 10 alla rappresentativa del Friuli, tre reti di Lasagna, due per De Paul. Il Chievo batte 4-0 la top 22 con reti di...