Roma aspetta le stelle del beach

L'EVENTOROMA Le stelle della sabbia arrivano nella Capitale. Da mercoledì a domenica prossima il Foro Italico ospiterà le Fivb Rome Beach Volley Finals, l'evento che conclude il World Tour e che, di fatto, rappresenta l'ultimo grande appuntamento dell'anno. In palio, oltre al prestigio per il successo finale, anche punti preziosissimi per il ranking in vista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ed è proprio a chi i Giochi li conosce, eccome, che i tifosi azzurri chiedono qualche notte magica (il programma si apre la mattina ma...