Roland Garros, troppa pioggia: match rinviati

TENNISTutto rinviato ad oggi sui campi del Roland Garros a causa della pioggia caduta a partire da mezzogiorno. Alle 16.30 gli organizzatori sono stati costretti a cancellare definitivamente i quattro incontri previsti: i due quarti di finale del tabellone maschile (Novak Djokovic-Sascha Zverev e Dominic Thiem-Karen Khachanov) e i due del torneo femminile (la campionessa in carica Simona Halep contro la sorpresa Amanda Anisimova e Madison Keys-Ashleigh Barty). Non accadeva dal 2016. Poiché non si è giocato nemmeno un minuto i biglietti...