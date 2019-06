Roland Garros, Fognini respira aria di top ten

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISPARIGI Ottavi al Roland Garros per la terza volta in carriera, la seconda di fila: Fabio Fognini non tradisce le attese. Non solo: la vittoria contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut vale un assaggio virtuale della top ten. Diventerebbe realtà qualora Del Potro uscisse prima di raggiungere l'attuale punteggio del ligure (2785 punti) e per farlo deve centrare i quarti. Nella classifica live l'azzurro è al decimo posto: ha superato Isner, assente a Parigi, e lo precede Khachanov, prossimo avversario di Del Potro. Anche se Fabio deve...