Roland Garros, Fognini-Cecchinato 2 azzurri agli ottavi

TENNISIl 1976 fu un anno d'oro per il tennis italiano, con il successo in Coppa Davis in Cile e il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros. Ebbene, a distanza di 42 anni il torneo parigino, vero e proprio campionato del mondo sulla terra, propone nuovamente due azzurri agli ottavi di finale: nel 1976, oltre a Panatta, si qualificò anche Corrado Barazzutti (che arrivò fino ai quarti), mentre nel 2018 hanno superato il terzo turno Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Fognini, peraltro, arrivò agli ottavi lo scorso gennaio anche negli...