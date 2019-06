Roland Garros, Djokovic avanti Oggi Federer sfida Nadal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISPARIGI Il giorno di riposo obbligato per la pioggia a Parigi non ha distratto Novak Djokovic, che fila come un treno verso la finale del Roland Garros. Finora nel suo percorso non aveva concesso all'avversario di turno nemmeno un set e lo stesso trattamento ha riservato ad Alexander Zverev, il quale pure aveva sulla carta più chance dei colleghi di metterlo in difficoltà. Implacabile, il numero 1 al mondo non ha sbagliato quasi nulla (7-5, 6-2, 6-2) in un match che pure Zverev ha approcciato nel modo giusto ma senza la perfezione...