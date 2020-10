TENNIS

PARIGI Al Roland Garros è una giornata di soddisfazioni azzurre. In apertura, però, una cattiva notizia per i fan di Serena Williams. La statunitense annuncia che non scenderà in campo per sfidare la bulgara Tsvetana Pironkova. Il forfait è causato da un infortunio al tendine d'Achille. Superato lo spavento per il boato causato da un aereo che ha infranto il muro del suono, il primo azzurro a raggiungere il terzo turno è stato Lorenzo Sonego, che ha piegato il kazako Bublik (7-6, 6-1, 7-5). Non ce l'ha fatta, invece, Lorenzo Giustino, reduce da 6 ore di battaglia contro Moutet. Si è arreso 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) all'argentino Schwartzman. Stefano Travaglia per la prima volta al terzo turno di un Major : 6-4, 2-6, 7-6 (7), 4-6, 6-2 su Nishikori. Avanti anche Marco Cecchinato che ha battuto 6-3, 6-2, 5-7, 6-2, l'argentino Londero. Bene anche Lorenzo Sonego su Bublik per 7-6 (10-8), 6-1,7-5. In serata stacca il pass anche Jannik Sinner che domina il francese Bonzi, superato 6-2, 6-4, 6-4. Ora sfida Coria. Tra le donne impresa della Trevisan (6-4, 2-6, 7-5 sulla Gauff), Sara Errani eliminata da Kiki Bertens 7-6, 3-6, 9-7.

