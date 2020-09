CICLISMO

ORCIÈRES-MERLETTE Sprint di forza di Primoz Roglic nel primo arrivo in salita del Tour de France. Lo sloveno vince la quarta tappa a Orcières-Merlette davanti al connazionale Tadej Pogacar, della Uae Emirates, con Guillaume Martin (Cofidis) al terzo posto, e Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) conserva la maglia gialla e ora ha 4 di vantaggio sul britannico Adam Yates e 7 su Roglic. Segnali importanti arrivano da questa frazione: il campione uscente Egan Bernal ha faticato nel finale a contenere l'esplosività dello sloveno. Per Roglic - uno dei grandi favoriti di questa edizione - è la terza vittoria di tappa. Lo sloveno ha capitalizzato al meglio il lavoro fatto dalla sua squadra, la Jumbo Visma, con uno sprint poderoso negli ultimi 250 metri.

FUGA

Ad animare la corsa sin dalla partenza a Sisteron, sono stati Vuillermoz (Ag2r), Neilands e Politt (Israel Start Up Nation), Pacher (B&B Hotels Vital Concept), Burgaudeau (Total Direct Energie) e Benoot (Sunweb) andati in fuga e il cui vantaggio è rimasto limitato a meno di 3 minuti per la maggior parte della frazione. Attimi di paura per il belga Benoot che nella penultima discesa è stato protagonista di un pauroso incidente che lo ha visto volare oltre il guard rail mentre la sua bici si spezzava nell'impatto: illeso il corridore che ha ripreso regolarmente la sua corsa.

A 10 km dall'arrivo passa in solitario il lettone Neilands poi ripreso a pochi chilometri dal traguardo. Il primo a muoversi a 5 km dall'arrivo è Pierre Rolland (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM), risponde Wout van Aert, che per tutta la salita porta a spasso il drappello a velocità pazzesche.

Subito dopo, sempre in casa Jumbo-Visma è stata la volta di Sepp Kuss che ha lanciato perfettamente Primoz Roglic: il campione sloveno ha marcato al meglio gli avversari ed in volata ha praticamente dominato in lungo e in largo. Oggi quinta tappa per velocisti: si scende in pianura su un percorso di 183 chilometri tra Gap e Privas.

LA COPPI E BARTALI

Ieri si è corso anche in Italia. la Deceuninck Quick Step ha conquistato a Gatteo (Cesena), in 14'3 (a 54,879 km/h di media), la cronometro a squadre di 13,3 chilometri valida come seconda semitappa della giornata che ha aperto la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, che si concluderà venerdì a Forlì. Leader della classifica generale è il danese Mikkel Frolich Honorè, appartenente alla squadra vincitrice e transitato sulla linea del traguardo davanti ai suoi compagni (James Knox, Joao Almeida, Andrea Bagioli, Pieter Serry e Mauri Vansevenant). Honorè ha sfilato il simbolo del primato al vincitore della semitappa del mattino, il giovanissimo olandese Olav Kooij del Team Jumbo - Visma, squadra che nella prova del pomeriggio si è classificata in quinta posizione, a 17 dal team vincitore. Seconda piazza per il Team Ineos Grenadiers, che ha chiuso a 8 dai primi, e terza per la Bora - Hansgrohe, a 11.

