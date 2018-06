RODRIGUEZ, ULTIMA TENTAZIONE JUVE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOÈ James Rodriguez l'ultima tentazione della Signora. Reduce da una stagione in prestito al Bayern ma di proprietà del Real Madrid, il colombiano sarebbe l'ultima idea di Marotta: secondo Don Balon, la Juventus avrebbe pronta un'offerta di 40 milioni da destinare ai campioni d'Europa per il poliedrico attaccante. Nel frattempo, i bianconeri stanno vagliando le proposte per Mandragora e Sturaro. Rientrato dal prestito al Crotone, il primo è valutato una ventina di milioni, che aggiunti ai 15 ricavabili per l'ex genoano corteggiato da...