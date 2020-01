Rodriguez, debutto da top con Schio: 18 punti

(ld) Leonor Rodriguez si presenta in grande stile: al debutto nel campionato italiano, la guardia tiratrice spagnola è protagonista nel netto successo di Schio a Empoli (56-83). La sostituta dell'infortunata DeShields realizza 18 punti con 7-10 al tiro, un bel modo per concretizzare il lavoro della granitica difesa della squadra campione d'Italia. Inizia senza sorprese il girone di ritorno della A1 femminile, con il leit motiv del duello tra Ragusa e le squadre venete, 4 team squadre che vincono tutti in trasferta. La Passalacqua, che esce indenne dalla difficile trasferta di Lucca (65-70), è la virtuale leader del campionato: vincendo mercoledì sera il recupero casalingo contro Costa Masnaga, le siciliane agganceranno Schio a quota 26 punti ma con lo scontro diretto a favore. Un duello che si ripeterà sabato 25 in Sicilia. Ragusa ringrazia la capocannoniere Dearica Hamby, che con 29 punti e 16 rimbalzi domina a Lucca. Rilanciata dal successo in Eurolega, Venezia vince a Torino (70-96) approfittando anche delle assenze di Stejskalova e Del Pero tra le piemontesi. La squadra di Giampiero Ticchi conduce dal primo minuto, grazie al 10-0 iniziale guidato da Petronyte (21), Bestagno (19) e Anderson (15). Ancora una volta, l'attacco dell'Umana dà spettacolo, confermandosi un'arma importante per la terza in classifica. Vittoria sofferta per San Martino di Lupari a Battipaglia (54-57), contro il fanalino di coda che a lungo sogna il colpaccio. Il Fila rimonta dal -12 dell'intervallo (37-25) grazie a una ripresa di alto livello: decide Bjorklund (14). Il nono successo riporta San Martino di Lupari al quarto posto in solitario.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA