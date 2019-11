Rivoluzione nel Circus di F1 effetto suolo e bugdet spese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTOMOBILISMOHa atteso l'ultimo giorno utile, ma non ha mancato la scadenza: la F1 annuncia l'ingresso nella nuova era regolamentare che prenderà il via nel 2021. Dal budget cap alle auto a effetto suolo per favorire le battaglie, sarà tutto all'insegna dell'equilibrio, per lasciare l'era Mercedes i cui successi hanno creato monotonia. Ad Austin, dove oggi si disputano le libere, Lewis Hamilton potrà arrivare anche 7° nella gara di domenica (via alle 20.10) per conquistare il 5. titolo in 6 anni, il 12° consecutivo tra piloti e...