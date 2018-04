CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIVOLUZIONARIOROMA Dal 15 aprile, com'è noto, è scaduto l'obbligo di adottare pneumatici invernali ed è scattato il via libera per le coperture estive. Una pratica ormai molto diffusa, che aiuta gli automobilisti a distribuire in un tempo più lungo l'usura delle gomme, con vantaggi oggettivi anche sulla sicurezza, sui consumi di carburante e sulle emissioni nocive. Ciò detto, sono però ancora molti gli automobilisti che al momento del cambio stagionale si lasciano condizionare da dubbi (spesso infondati) sull'efficienza della gomma da...