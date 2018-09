CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIVOLUZIONARIEBERLINO Domandarsi dove porti il futuro è una costante dell'uomo. Trovare una risposta non è semplice, ma c'è chi però l'ha fatto, almeno in abito automotive. Il Gruppo Volkswagen sembra infatti avere le idee molto chiare circa la strada da percorrere. Un cammino in cui elettrico e guida autonoma la fanno ovviamente da padroni. Due situazioni implicitamente correlate al concetto di mobilità sostenibile, ovvero quello in cui l'utente finale non è più un semplice compratore, ma un fruitore di servizi. La realtà nel breve...