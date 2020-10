RIVOLUZIONARIA

TORINO Finora l'avevamo ammirata per quel look hi-tech ispirato al futurismo eppure saldamente ancorato a una tradizione iconica, ora l'abbiamo guidata ed è proprio il test drive a svelare la vera anima, ecologica e glamour, della 500e. «L'inizio di una nuova era», come ha detto il presidente di Fca John Elkann. La bella citycar regala molte sorprese.

La più intrigante si chiama 3+1 (come il concept da cui nacque la 500 moderna) e rappresenta una primizia assoluta. Su questa variante che costa 2mila euro in più e si aggiunge alla berlina e alla cabrio, è infatti spuntata una terza piccola porta dal lato del passeggero. Si apre controvento e per motivi di sicurezza soltanto dall'esterno, quando è già spalancata la porta anteriore. Grazie all'assenza del montante centrale, permette di salire a bordo più agevolmente, di caricare oggetti voluminosi con facilità e di posizionare con semplicità un bambino sul seggiolino posteriore. Ideale per le mamme. Stile e dimensioni nella 3+1 non cambiano, l'unica variante sono 30 kg di peso aggiuntivo.

La full immersion nel nuovo eco-mondo di Fiat comincia dal posto di guida. La sensazione immediata è di sbarcare in un pianeta di lusso tecnologico, con contenuti da segmento superiore. Avvio keyless con il tasto in plancia, il freno di stazionamento è elettrico, dietro al volante c'è uno schermo digitale Tft da 7 riconfigurabile, al posto del tradizionale quadro strumenti, per le informazioni principali come autonomia, consumo istantaneo e stato della ricarica.

A centro plancia un grande schermo digitale da 10,2 pollici che ospita l'infotainment e consente di gestire tutte le funzioni e le connessioni. Il nuovo UConnect 5, tramite AppleCarPlay e Android Auto, fornisce servizi connessi mediante la Uconnect Box e consente di portare in macchina i contenuti dello smartphone personale. Il riconoscimento vocale avanzato permette di dialogare con la vettura: basta dirle Hey Fiat e lei ti ascolta. In auto si possono trasferire inoltre tutti i sistemi domotici di casa: dall'hotspot WiFi ad Alexa.

Il cambio (naturalmente automatico) è in realtà costituito da 4 pulsanti (per le funzioni park, retro, neutral e drive) e l'altro comando che si usa parecchio è il selettore e-Mode per impostare tre stili di guida: Normal, Range e Sherpa. Il secondo è ideale per la città, si guida infatti con un piede solo e la vettura si ferma rapidamente quando smetti di accelerare, ottimizzando anche i flussi della ricarica. Sherpa garantisce invece il minimo consumo per arrivare alla meta quando l'energia comincia a scarseggiare.

La 500e, guidabile anche dai neopatentati, ha tre livelli di personalizzazione (Entry, Mid e High) ribattezzati Action, Passion e Icon in virtù degli allestimenti. Ciascuno ha una missione specifica e un diverso corollario tecnologico. La versione Entry è l'ideale per la clientela, millenials compresi, che in città percorre mediamente 50 km al giorno. Il suo motore da 70 kW è alimentato da batterie agli ioni di litio da 23,8 kWh che danno un'autonomia di 180 km, oltre 240 nell'uso esclusivamente urbano.

Il sistema fast charge da 50 kW consente ricariche rapide, appena 10 minuti per recuperare 50 km. Per la ricarica domestica è di serie il cavo Mode 2 (3 kW), ma l'ideale è l'esclusiva easyWallbox. Già nella versione d'accesso (che costa al netto degli incentivi 19.900 euro, 15.900 con rottamazione) sono compresi sistemi di sicurezza avanzati come il Driver Detenction che controlla l'attenzione del guidatore, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento di corsia, il lettore di segnali stradali. Ci sono fari anteriori alogeni e cerchi da 15.

TRE ALLESTIMENTI

Salendo di livello, la versione Passion (23.700 euro, 19.700 con rottamazione) aumenta l'autonomia fino a 320 km (460 nel solo uso cittadino). È dotata di fast charge da 85 kW, che consente di recuperare l'80% in 35 minuti. Qui è di serie anche il cruise control adattativo. Il motore ha una potenza di 87 kW/118 Cv per una velocità massima di 150 km/h. Quando parti lo scatto è inebriante e si scatenano all'istante i 220 Nm di coppia: bastano 3,1 per raggiungere i 50 km l'ora, e 9 per toccare i cento.

La Icon (25.200 euro, 21.200 con rottamazione) è il top di gamma, con cerchi da 16, massima autonomia e il meglio della connettività sul display cinerama. Un sassolino nero in policarbonato senza pulsanti è la wearable key, la chiave intelligente che dialoga con l'auto e sblocca automaticamente le portiere quando ci si avvicina. A richiesta, rivestimento con effetto legno in materiale vegano. I sedili, comodi in tutte le versioni, qui sono in tessuto con filato Seaqual ecologico.

«La 500e è l'unica citycar ad offrire sistemi di guida assistita di livello 2 spiega il presidente di Fiat, Olivier François e propone contenuti cool di massimo livello. Ci aiuterà a convertire gli elettro-scettici, anche per il prezzo che con gli incentivi è simile a quello delle vetture termiche.

Guidarla è davvero divertente, per la sua agilità reattiva, per la rigidità torsionale, per le dimensioni compatte (3,63 metri di lunghezza, 1,68 di larghezza e 1,50 di altezza). E anche per il bilanciamento (52% all'anteriore) che deriva dalla collocazione delle batterie nel sottoscocca. E per evitare l'impatto con pedoni distratti, l'acustic alert system annuncia (fino a 20 km l'ora) l'arrivo della vettura con la colonna sonora composta da Nino Rota per Amarcord. Un simbolo della Dolce Vita, proprio come la 500.

Piero Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA