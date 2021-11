Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EUROPEI DI NUOTONon arriva l'oro per l'Italia nella penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan, in Russia, ma l'Italia sorride comunque grazie agli argenti di Rivolta e della staffetta 4x50 sl (che conquista la medaglia numero 1000 del nuoto azzurro) ed il bronzo di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, una serie di nuovi primati italiani: Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Lorenzo Mora nei 200 dorso, Silvia Di Pietro nei 50...