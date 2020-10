CICLISMO

Una pessima figura a livello planetario che, parole del direttore Mauro Vegni, «oscura tutto ciò che eravamo riusciti a fare fino ad oggi». Il rifiuto dei ciclisti di disputare la terzultima tappa molto lunga (258 km) in condizioni climatiche non ottimali a causa della pioggia e della bassa temperatura (ma alla partenza c'erano 12°), ha scatenato una marea di polemiche, con pochissimi a difendere la scelta del gruppo. La corsa è così partita da Abbiategrasso, a 120 km dal traguardo di Asti, tagliato per primo dal ceco Cerny (invariata la classifica generale). Uno sfregio al Giro d'Italia e una sconfitta per tutti, compreso chi si aspettava di vedere transitare la corsa sulle strade di casa ed invece si è dovuto limitare il transito ai bus delle squadre. Sotto accusa il sindacato Cpa, con il presidente Gianni Bugno costretto a difendere la scelta dei ciclisti dalla postazione Rai (pessima idea quella di affidargli il ruolo di commentatore tecnico) e il delegato Cristian Salvato a tentare di giustificare l'ammutinamento, che peraltro ha colto di sorpresa la grande maggioranza dei direttori sportivi ma anche molti corridori, come conferma Vincenzo Nibali: «Sono arrivato al foglio firma e non ne sapevo nulla. Noi eravamo pronti a partire, abbiamo corso in condizioni ben più estreme». Il delegato del Cpa Cristian Salvato ha affermato che già da giovedì sera aveva ricevuto la richiesta dei ciclisti di evitare una corsa lunga sei ore tutta sotto l'acqua, aggiungendo che nella chat di Telegram era stata effettuata una votazione, con 16 squadre su 18 favorevoli.

LE POLEMICHE

«Ma una chat Telegram non è il modo giusto per informare tutti», dice il saggio Nibali, mentre la maglia rosa Kelderman ha parlato di «ottima decisione». Semplicemente furibondo Vegni: «È stato un agguato a pochi minuti dalla partenza e se qualcuno afferma che la proposta di cambiamento era stata fatta giovedì sera, lo dimostri, altrimenti arriverà la lettera dell'avvocato. Ora chiudiamo il Giro, poi qualcuno pagherà per questo. Fino a qualche mese fa i corridori si lamentavano perchè non prendevano lo stipendio, tu offri uno scenario per gareggiare e loro rispondono in questo modo, mancando di rispetto non solo al pubblico ma anche chi, sotto la pioggia, ha lavorato per questa tappa». Oggi la tripla salita a Sestriere, sede di arrivo dopo 190 km, con la sfida Kelderman-Hindley-Geoghegan Hart e la spiacevole sensazione che il nome del vincitore finale non sarà il principale ricordo di questo Giro.

Bruno Tavosanis

ORDINE D'ARRIVO: 1. Cerny 2h30'40, 2. Campenaerts a 18, 3. Mosca a 26. CLASSIFICA GENERALE: 1. Kelderman 80h29'19, 2. Hindley a 12, 3. Geoghegan Hart a 15.

