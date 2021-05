Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Sotto lo sguardo dello spettatore più interessato, Josè Mourinho, la Roma sforna una prestazione di grandissimo carattere, batte il Manchester United per 3-2 e saluta l'Europa League con un pizzico di amarezza per quello che è stato all'Old Trafford. Una prestazione di carattere dei giallorossi che vanno in svantaggio quando Cavani buca ancora la difesa ma non mollano di un centrimetro. E così prima la ribaltano con Dzeko e Cristante...