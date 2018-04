RIVINCITA ROMA: C'È IL LIVERPOOL

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SORTEGGIONon sarà il remake della finale del 1984, ma il fascino della rivincita per tanti tifosi romanisti ci sarà eccome. I sorteggi di Champions hanno decretato le sfide di semifinale che decideranno le finaliste per il match che incoronerà la squadra campione d'Europa sabato 26 maggio allo stadio Nsc Olimpiyskiy di Kiev: la Roma affronterà il Liverpool ad Anfield martedì 24 aprile e giocherà il ritorno all'Olimpico mercoledì 2 maggio. Dall'altra parte del tabellone mercoledì 25 la sfida in Germania tra Bayern Monaco e Real...