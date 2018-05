RIVINCITA REYER BRAMOS KO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETLa reazione dei campioni non si fa attendere, ma per pareggiare la semifinale contro Trento (grazie al successo 80-77 in gara2), l'Umana Reyer deve sudare sette camicie, tanto che nemmeno il +22 dell'intervallo mette Venezia al riparo. La Dolomiti Energia torna infatti a -3 con palla in mano al 34', ma qui le quattro triple di Michael Jenkins (11 punti) e MarQuez Haynes (26 con un clamoroso 9-10 al tiro caricandosi la squadra sulle spalle nei momenti clou, meritatissima la standing ovation finale del Taliercio) fermano la rimonta e...