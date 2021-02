NAPOLI Gattuso dà un calcio alla crisi e con la vittoria sulla Juve allontana le voci di licenziamento. Decide Insigne con un rigore nel primo tempo. Per il Napoli è una partita di sacrificio specie nella ripresa quando la spinta dei bianconeri si fa più intensa. Ma alla squadra di Pirlo mancano smalto e incisività. Il Napoli concede per tutti i 90' due tiri ravvicinati a Ronaldo, bloccati da un super Meret sceso in campo a sorpresa dopo che Ospina aveva subito un infortunio muscolare nel riscaldamento.

DIGA PARTENOPEA

Gli azzurri vanno in vantaggio alla mezz'ora. Su un traversone da sinistra, Chiellini salta a braccia larghe e colpisce al volto con una manata Rrahmani alle sue spalle. L'attenzione dell'arbitro viene richiamata dal Var e Doveri concede il penalty: Insigne spiazza Szczesny. L'attesa reazione della Juventus non arriva. Nell'intervallo Pirlo deve sostituire Cuadrado infortunato con Alex Sandro. I bianconeri si fanno più aggressivi, mantenendo la difesa molto più alta e schiacciando gli avversari.

Nonostante la gran mole di gioco la Juventus trova difficoltà a incidere mentre il Napoli preferisce concentrarsi nel contenimento e con l'ingresso di Elmas e Ruiz, al posto di Zielinski e Politano, rafforza la diga nella propria trequarti. Negli ultimi minuti la spinta della Juve si fa arrembante ma il Napoli regge grazie anche alla maiuscola prestazione dei due centrali, Maksimovic e soprattutto Rrahmani. Pirlo recrimina a fine partita per il rigore concesso al Napoli: «Non abbiamo mai subito un tiro in porta, abbiamo creato tanto e perso per un episodio dubbio. Non so se a noi sarebbe stato dato un rigore così, chissà le polemiche. Oggi accettiamo gli episodi, ma quando si gioca contro la Juve le interpretazioni a volte sono diverse».

