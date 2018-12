Rivelazione Delago sulla Saslong

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I sogni a volte si realizzano, anche quelli apparentemente impossibili. Perché Nicol Delago sulla Saslong di fatto ci vive (abita all'altezza del Ciaslat) e ha imparato a sciare, ma qui la Coppa del Mondo è sempre stata riservata solo agli uomini, almeno fino ad ora, visto che l'annullamento delle gare in Val d'Isere ha portato per la prima volta in Val Gardena anche le ragazze. Per la 22enne finanziera una notizia semplicemente meravigliosa («Quando l'ho saputo mi è venuto da piangere», racconta), la seconda dopo il quinto posto ottenuto...