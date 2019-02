CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ritorno al passato per dare ai procuratori un limpido futuro. La riforma è ormai modellata e riporterà in auge la figura dell'agente Fifa. Dopo la sciagurata deregulation dell'aprile 2015 la Fifa è al lavoro per rimettere ordine in un settore da sempre nel mirino delle critiche a causa di alcuni eccessi sia finanziari che di natura etica. Il lato positivo è che da aprile i vertici del calcio mondiale hanno aperto un confronto con i massimi esponenti della categoria, raggiungendo una bozza di accordo che entro luglio diventerà ufficiale ed...