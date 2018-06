«Risultato ancora nelle nostre mani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(a.m.) Il pareggio al Tombolato lascia aperta una porta al Cittadella verso la finale promozione e, anche se il piatto della bilancia sembrerebbe pendere dalla parte del Frosinone, i granata sono pronti a una nuova battaglia. «Il risultato è ancora nelle nostre mani commenta il tecnico Roberto Venturato Abbiamo la possibilità di andare lì a giocarcela e a tentare l'impresa». Il primo atto è stata una gara bloccata decisa più dagli errori che dalle prodezze: «In incontri come questi, con una posta in palio così importante è normale...