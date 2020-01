RISCATTO VENEZIA TREVISO KO

BASKET

Dura soltanto un quarto, l'attesa per il riscatto di Venezia dopo la sconfitta europea contro Oldenburg: a Trieste, l'Umana Reyer inizia male ma con un secondo periodo dominato (parziale di 8-23) i campioni d'Italia gettano le basi per il quarto successo nelle ultime cinque gare di campionato. Il +9 finale (72-81) permette alla squadra di Walter De Raffaele di agganciare il sesto posto, e arriva nonostante le rotazioni corte vicino a canestro: senza l'acciaccato Daye, Venezia perde Vidmar, espulso assieme a DeQuan Jones al 14', e Watt (15 punti) esce per falli già al 34'. Ci pensa così Mazzola, con due canestri da tre fondamentali a fermare la rimonta di Trieste. Di fronte a un palasport caldo, che ricorda l'idolo Conrad McRae che sabato avrebbe compiuto 49 anni, Trieste va subito avanti con Mitchell (13) e gli ex di turno come Peric (17) e il nuovo acquisto Deron Washington (12). Sul 27-17, Venezia entra in partita con il secondo quintetto, nel quale spiccano Chappell (11) e De Nicolao che firma il primo sorpasso (29-30), azione sulla quale Vidmar e Jones si provocano e vengono espulsi. La Reyer non si ferma qui, e con i canestri dell'enfant du pays Tonut (13) e Bramos (12) scappa fino al +16 (33-49). Elmore riporta Trieste a -6, ma Mazzola la allontana, regalando all'Umana il secondo successo esterno in campionato. Non si risolleva invece Treviso, che al Palalido di Milano perde 91-67 e rimedia il quinto ko di fila, restando a +2 sulla zona-retrocessione. Gara a due facce, perché la De' Longhi conduce per 25 minuti, ma sul +5 esterno (50-55) dato da Logan (17) si spegne la luce. L'Armani, che lascia a riposo Sergio Rodriguez e Micov in vista del doppio impegno ravvicinato in Eurolega, reagisce con Gudaitis (15) e Sykes (18), approfittando di una situazione falli critica per la De' Longhi: l'idea di Milano di dare palla in area per sfruttare la maggiore stazza carica di penalità Chillo, Tessitori e Parks (out per falli) ma anche Fotu (in campo soltanto 24'), complice un arbitraggio decisamente fiscale. «Ma non ci attacchiamo a questo» dice con onestà Max Menetti. «Però mi dispiace per lo scarto: il -24 non ci stava». Alla distanza, infatti, Treviso subisce una punizione immeritata, testimoniata dal 30-11 del quarto periodo, nel quale Milano vince addirittura 15-1 a rimbalzo (49 a -5 la valutazione negli ultimi 10').

LA VIRTUS DOMINA

In vetta, mantengono il passo Virtus Bologna e Sassari. I bianconeri dominano a Roma, con un 19-0 già nel primo tempo che spegne le velleità della squadra di Piero Bucchi, che trova 16 punti dal debuttante James White. Il +21 (16-37) dato da Weems (14), Ricci e Baldi Rossi (12 a testa) è una sentenza, e la capolista tocca anche il +30 (34-64). Il Banco Sardegna vince l'ottava gara di fila in campionato, ma le assenze di McLean (in partenza) ed Evans fanno soffrire la squadra di Gianmarco Pozzecco. Tambone (22) e Clark (19) portano Varese fino alla volata, quando però l'antisportivo di Vene su Pierre (22) lancia Sassari. Brindisi si conferma al quinto posto grazie al successo al supplementare sul campo di Cantù. Ragland e Clark (30) forzano il prolungamento, nel quale Banks (32), l'ex di turno Stone (19) e la tripla decisiva di Thompson esaltano i pugliesi, pur privi di Martin e Sutton.

Loris Drudi

