BASKET

La reazione non si fa attendere: dopo la brutta figura casalinga contro Pesaro, l'Umana Reyer torna ai suoi livelli nel successo a Desio contro Cantù. Il 75-67 mantiene Venezia al secondo posto accanto a Sassari e Brindisi, a -2 dall'imbattuta Milano, ma ancora prima del risultato, è l'atteggiamento a convincere Walter De Raffaele: «Ho visto una risposta concreta dice il tecnico dell'Umana a livello di atteggiamento difensivo e desiderio di sacrificarsi. Si è visto nel primo tempo e poi quando, nella ripresa, Cantù si è rifatta sotto. La nostra prova mi è piaciuta per il modo di stare in campo». Il ritorno in campo in Eurocup, dopo il match non disputato contro Bourg, imporrà una conferma: domani a Badalona, sul campo che a Barcellona 92 fu teatro degli show del Dream Team, nel quarto turno Venezia affronterà i catalani dell'ex stella del Barça Ante Tomic. Contro Cantù, Venezia risponde presente in difesa nel primo tempo, con soltanto 27 punti concessi: nonostante l'assenza di Stone, la seconda unità scava il margine con le triple di Bramos (11), l'energia del giovane Casarin e la classe di Daye (11). L'11-2 porta Venezia a +9, e il gap si allarga fino al 20-39, quando la Reyer ha il 64% su azione e da tre punti. I padroni di casa rientrano bene dall'intervallo, con i canestri di Woodard (14), la velocità di Johnson (15) e l'atletismo di Kennedy (14 con 5 stoppate). Qui, però, si ferma la rimonta di una squadra priva del regista Smith, positivo al coronavirus: sul 55-60, Venezia riordina le idee, e i canestri pesanti di Bramos, un favoloso De Nicolao (14 e 6 assist) e Daye valgono l'11-4 della fuga definitiva, corroborata da Watt (15).

ILLUSIONE

Dura invece un tempo l'illusione di Treviso, che a Brindisi passa dal + 15 dell'intervallo (38-53) al -16 finale (99-83). Le rotazioni accorciate dall'imminente taglio di Cheese in favore del polacco Michal Sokolowski si fanno sentire, e così non basta l'illusoria fuga del secondo quarto, culminata con il 20-4 sull'asse formato da Logan (23) e Mekowulu (22). Brindisi, allenata dall'ex di turno Vitucci, Brindisi si scatena dopo l'intervallo con Nick Perkins (18), Willis (17 e 10 rimbalzi) e soprattutto Harrison, autore di 18 punti sui suoi 27 nella ripresa. E il 14-0 con cui i pugliesi iniziano il quarto periodo è decisivo per il terzo successo di fila di Brindisi e il terzo ko di fila della De' Longhi.

Tutto facile per Milano, che due giorni dopo il successo sul Real Madrid liquida Roma: senza Delaney e con Rodriguez e Hines centellinati, il protagonista è l'ex trevigiano Davide Moretti (15), assieme a LeDay (14). Tra le inseguitrici immediate dell'Armani c'è Sassari, che batte in volata la Fortitudo Bologna dell'ex Meo Sacchetti: la squadra del ct azzurro si illude con Banks (23) e Aradori (20), ma è di Spissu (22), Burnell (15) e Bilan (18) l'ultima parola. A differenza di Venezia, la Virtus Bologna non cancella lo scivolone del turno precedente: dopo la sconfitta casalinga contro Cremona, ne arriva un'altra inattesa contro Reggio Emilia. La V nera parte 13-2 con Ricci (18) ma di fatto finisce qui. Taylor (19) e l'ex di turno Baldi Rossi (18) firmano la rimonta, poi la fuga di Reggio Emilia è con le triple di Bostic (17). Nel finale, la Virtus perde la stella Teodosic, espulso dopo una gara da 1-8 da tre.

Loris Drudi

