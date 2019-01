Riscatto Imoco Danesi: «Superata la fase negativa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYCONEGLIANO Otto anni dopo l'oro in coppa del mondo, l'Italia proverà a rivincere una grande manifestazione, gli Europei, al via venerdì 23 agosto, in quattro Paesi, come avverrà anche al maschile, secondo il trend di questi anni, a organizzazione multinazionale. L'Italia è nel gruppo B, giocherà a Lodz, il debutto sarà contro il Portogallo. Domenica 25 l'Ucraina, il 26 con il Belgio, il 27 la Slovenia e giovedì 29 la Polonia padrona di casa, l'avversaria più quotata, con le belghe. Ad Ankara si esibirà la Turchia del modenese...