LO SCENARIO

ROMA La luce in fondo al tunnel si intravede, ma ancora non è abbastanza forte da far capire quanto manca. Mercoledì la Commissione medico scientifica allestita ad hoc ha steso un protocollo: ripartenze scaglionate, prima la A, poi B e C; ritiro isolato per i cosiddetti gruppi squadra da definire con scrupolo; esami per tutti 72-96 ore prima di isolarsi; luoghi del ritiro sanificati.

Non bastasse, il pallone ha preso un calcione da Federica Pellegrini: «Ingiusto parlare solo della ripartenza del calcio», aveva tuonato la Divina. Martedì la Uefa vedrà in videoconferenza le 55 Leghe europee per fare il punto in vista dell'Esecutivo di giovedì 23. Si cercano conferme per il riavvio del nastro, per ora da noi la data del 4 maggio è quella del ritorno agli allenamenti. Nel resto d'Europa, la Germania vorrebbe fare da locomotiva: anche la Bundesliga è terrorizzata dalla chiusura dei rubinetti dei diritti tv (ballano circa 300 milioni), che metterebbe a rischio 32 club pro dei quali almeno 4 nella massima serie. Sembra tornata l'impellenza di concludere i tornei entro il 30 giugn. L'ultima idea della Premier inglese: tutte le partite entro il 30 giugno, anche a costo di non disputare quelle inutili ai fini della classifica.

