Le big del rugby veneto hanno iniziato con il rugby giocato, dopo le lunghe settimane di preparazione atletica.Il Benetton Treviso ha rifilato cinque mete (a zero) nell'allaenamtno con il Calvisano, in vista della prima amichevole di lusso il 10 settembre a Monigo contro i Sale Sharks, terzi nella premiership inglese.I campioni d'Italia della FemiCz Rovigo si sono sfidati in famiglia, Rossi vs Blu. Oltre alle tante assenze (si è giocato a...