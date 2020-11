VOLLEY

Una giornata quasi completa dopo un po' di tempo in SuperLega, la prima di ritorno, nell'attesa di completare il girone d'andata con tutti i recuperi nel frattempo accumulatesi causa Covid. Rinviata all'ultimo minuto solo Trento-Padova, «preso atto della richiesta congiunta dei due Club e raccolto il suggerimento della Commissione Medica di Lega», come ha comunicato ufficialmente la Lega Volley. I trentini non avevano nessun alzatore disponibile e i bianconeri hanno scelto di non cercare scorciatoie: «In una situazione di oggettiva difficoltà da parte della Società ospitante e consci del delicato momento che le squadre di SuperLega stanno affrontando ha spiegato il direttore sportivo Stefano Santuz abbiamo dato la nostra disponibilità a rinviare la gara a data da destinarsi».

SORPRESE

Non sono mancate comunque le sorprese anche in campo, con Modena che ha perso a Monza con un 3-1 più netto di quanto sembrerebbe. i 15 punti di Vettori non sono bastati agli emiliani, sotto la sufficienza in attacco e incapaci di fermare Lagumdzija (22 punti). Continuano la loro corsa invece le due prime della classe: Perugia, che vince 3-1 in casa della sorpresa Vibo (28 di Leon), e Civitanova, che ha la meglio in casa su Verona con 20 punti di Leal. Resta in alta classifica Milano, che vince a Cisterna grazie ai 18 di Maar, mentre ai laziali non bastano i 15 di Sabbi. Risale Piacenza che ha la meglio su Ravenna con un Russell da 19 punti.

La massima serie femminile invece ha previsto in queste giornate alcuni recuperi, con le vittorie al tie break di Cuneo su Brescia e di Busto Arsizio a Perugia, mentre Chieri ha superato 3-0 in casa Trento. Conegliano invece, dopo aver chiuso il girone d'andata con dodici vittorie in altrettante partite grazie al successo casalingo per 3-1 proprio su Chieri in settimana, sta preparando il concentramento di Champions previsto per il ponte dell'Immacolata.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA