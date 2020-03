EFFETTO CORONAVIRUS

Il venticinquesimo mondiale di Valentino Rossi, forse l'ultimo, inizia nel peggiore dei modi, non cominciando per nulla, almeno al momento, a causa della emergenza coronavirus. Annullata l'altro ieri, solo per la MotoGp, la prova d'esordio in Qatar di domenica prossima, ieri il governo thailandese ha deciso di rinviare la seconda, in programma il 22 marzo, ma per tutte le categorie. E il nove volte campione del mondo fa fatica ad accettare la situazione. «È davvero una brutta notizia - ha affermato Rossi -. Dopo un inverno trascorso ad allenarci, eravamo pronti per iniziare la stagione, fisicamente e psicologicamente».

Rossi e altre decine di colleghi piloti, di tecnici e componenti dei team, sono allo stesso tempo vittime e causa dello stop, in quanto proprio il timore per una diffusione del contagio dall'Italia ha indotto il Qatar a stringere le maglie dei controlli. I team Ducati e Aprilia, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Francesco Bagnaia, che corrono per la Ducati, nonché Franco Morbidelli, della Yamaha, condividono la sorte del pilota di Tavullia. «La cancellazione è una notizia difficile da accettare anche per i fan - ha sottolineato Rossi -. Ora non sappiamo quanto dovremo aspettare prima di poter iniziare a correre. Sicuramente passerà molto tempo. Spero che la situazione migliori nelle prossime settimane». Al momento, sembra che il primo colpo di acceleratore si darà ad Austin, nel Gp delle Americhe, il 5 aprile prossimo.

RUGBY

Notizie relativamente buone invece per le partite dell'Italrugby nel 6 Nazioni. In attesa di definire la data del recupero del match di Dublino, il comitato del Torneo ha ufficializzato che restano confermate tutte le altre date, compresa Italia-Inghilterra del 14 marzo all'Olimpico di Roma, per la quale sono previsti oltre 20mila inglesi al seguito. Confermate anche le partite domenicali dell'Italia Under 20 e femminile dei rispettivi tornei di categoria, ma è al vaglio lo spostamento delle sedi da Verona (Under 20) e Padova (la femminile). I club di Top 12 si incontrano invece oggi alle 18 a Bologna per decidere sul turno di sabato e domenica prossimi.

