Rins brucia Marquez, paura per Dovi

Un arrivo in volata per cuori forti da far venire in mente più una corsa ciclistica che una di moto. È l'incredibile epilogo del Gran Premio di Silverstone che ha vissuto nel finale il trionfo, quasi inaspettato, di Alex Rins e della sua Suzuki. Il pilota spagnolo è riuscito a beffare proprio sul traguardo per un solo metro il campione del mondo della Honda Marc Marquez che allunga in classifica generale portandosi a +78 su Dovizioso, un vantaggio ormai incolmabile.Un bel Gp rovinato dal brutto incidente capitato proprio a Dovi costretto al...