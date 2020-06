NAPOLI Il Napoli si aggrappa al suo totem. Dries Mertens firma l'1-1 con l'Inter che vale la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì all'Olimpico contro la Juve. Il belga segna ed entra nella storia: è il miglior marcatore della storia c con 122 reti. L'ultima prodezza aiuta gli azzurri ad eliminare un'Inter determinata e pericolosa che ci prova fino alla fine.

SUBITO AVANTI

L'inerzia è subito dell'Inter e probabilmente neanche Conte avrebbe immaginato un canovaccio così favorevole. L'errore di Ospina sul calcio d'angolo calciato da Eriksen annulla dopo neanche due minuti la vittoria del Napoli a San Siro. Il gol è del danese è un pieno d'entusiasmo dell'Inter che prende il comando delle operazioni con determinazione. Brozovic e Barella danno dinamismo alla manovra. Eriksen manda spesso fuori posizione Demme e il Napoli perde un punto di riferimento nella costruzione del gioco. Zielinski ed Elmas faticano a carburare, Insigne prova a portare palla, ma gli azzurri non cambiano marcia e faticano troppo. Lautaro non dà punti di riferimento. Si piazza tra Maksimovic e Di Lorenzo, Lukaku è protagonista di un bel duello con Koulibaly e spesso lo vince. Il controllo dell'Inter è quasi totale. Sono i nerazzurri a sfiorare il raddoppio in più di una circostanza: Lukaku è protagonista due volte. Un colpo di testa fuori di poco dopo una bella sponda di Eriksen (28'), poi svetta sul cross di Young (32') e Ospina stavolta è pronto e dice no al 2-0 di un'Inter padrone del campo nella prima mezz'ora. Il Napoli proprio non riesce a reagire. Mertens si accende una sola volta, ma la sua conclusione al 38' è imprecisa. Il belga allora prova ad arretrare il raggio d'azione per favorire gli inserimenti che però scarseggiano. L'Inter sfiora il raddoppio al 40': Candreva sfrutta l'indecisione di Hysaj, calcia all'incrocio e Ospina dice no in bello stile. Il portiere colombiano fa partire la ripartenza al 40: lancio perfetto per Insigne che controlla e serve in area di rigore Mertens. Il tocco è preciso e vale l'1-1 che cambia nuovamente il match.

L'Inter naturalmente non può permettersi di rallentare: ha bisogno di un altro gol per conquistare la finale di Coppa Italia. Baricentro alto, dunque, per mettere in difficoltà il Napoli già a ridosso del limite dell'area. Eriksen non dà punti di riferimento, ma sono gli azzurri ad essere più pericolosi. Mertens e Insigne stavolta si scambiano i ruoli, il belga rifinisce, il capitano ci prova con un diagonale che va fuori di pochissimo. Il Napoli riesce a distendersi meglio, il merito è soprattutto di Insigne che è molto ispirato. L'Inter fa la differenza soprattutto con Young e quindi Gattuso ridisegna completamente la fascia destra con gli inserimenti di Callejon e Fabian per i deludenti Politano ed Elmas. Conte risponde con Biraghi, Moses e Sanchez che sfiora il 2-1 alla mezz'ora con un diagonale molto insidioso. L'Inter spinge nel finale ed è ancora Ospina a salvare gli azzurri. Eriksen calcia a botta sicura al 35'. Il portiere colombiano l'ammonizione gli costerà la finale, era diffidato - si distende in grande stile e dice no. Finisce così. Il Napoli esulta, ma quanta fatica.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA