Rinforzi in arrivo ma Spalletti non s'accontenta

QUI INTER Due acquisti per sé, per l'Inter e per non tradire i tifosi. Mancano ancora due pedine nella scacchiera nerazzurra e il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, scalpita per riempire le caselle vuote al più presto.«Lo sappiamo tutti, mancano ancora due pedine per avere una rosa completa», il tema su cui il toscano continua a puntare. Parole che denotano un lieve nervosismo da parte del tecnico, a tre settimane dalla chiusura del mercato.Servono gli ultimi acquisti, secondo Spalletti, anche nel rispetto dei tifosi, che hanno fatto...