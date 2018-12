Rimpatriata di Vip per lo spiedo di Santin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIOSACILE Anche quest'anno, lo spiedo a casa di Mauro Santin ha richiamato giocatori e dirigenti a livello nazionale che, in un modo o nell'altro, hanno conosciuto i territori del Friuli Venezia Giulia. Come da tradizione, si è svolta nella dimora di San Giovanni del Tempio di Sacile la cena di fine anno. La serata è stata organizzata dal preparatore dei portieri della Liventina San Odorico, in precedenza al lavoro nelle file di Udinese, Sacilese e Calcio Aviano.È stato un classico ritrovo da parte di tanti vecchi amici appassionati del...