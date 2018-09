Rimonta sulla Slovenia: l'Italvolley alla seconda fase a punteggio pieno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONDIALIFIRENZE Tre a uno alla Slovenia e via, alla seconda fase a punteggio pieno. L'Italia affronterà, sempre alle 21,15, venerdì la Finlandia, 4. del gruppo di Varna, sabato la Russia, sconfitta al tiebreak dalla Serbia, e domenica l'Olanda, sorprendente seconda nel girone più complicato. Basteranno probabilmente due vittorie, per raggiungere la final 6 di Torino, con sorteggio delle avversarie. Con gli sloveni, il primo set sfugge, come con l'Argentina, nonostante le facce giuste, soprattutto di Giannelli e Juantorena, Lanza fa e disfa,...