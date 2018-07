Rimonta straordinaria di Molinari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(b.t.) Che spettacolo Francesco Molinari. Il più forte golfista italiano di sempre piazza un terzo giro splendido a Carnoustie, si porta al quinto posto (24 posizioni guadagnate) e oggi nell'ultima giornata può lottare per il successo al British Open. Intanto si è tolto la soddisfazione di ritrovarsi per un'ora e mezzo leader nel club house, ma è chiaro che il piemontese può puntare a qualcosa di molto più importante, pur se la concorrenza è fortissima, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Reduce dalla delusione per i...