Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAROMA È tornata. «Tornerò», aveva detto Rikako Ikee quando, quasi diciannovenne, due anni fa, durante un camp in Australia le avevano diagnosticato la leucemia. Era la grande speranza del Giappone per Tokyo 2020. Di più: la nuotatrice era la ragazza immagine già scelta per l'evento nella sua città natale. Aveva appena vinto sei medaglie d'oro e due d'argento ai Giochi Asiatici di Giacarta 2018. Due anni prima, ancora alle...