Rigori, autoreti e scontri tra tifosi. Il primo derby d'Italia della stagione non si è fatto mancare nulla, nonostante il caldo e la distanza (si giocava a Nanchino, a casa Suning). Dal dischetto si è dimostrata più precisa la Juventus, prevalsa 4-3 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ma il risultato è stato forse l'aspetto meno importante, visto il carattere non ufficiale della gara che verrà anche ricordata per l'esordio in bianconero dal primo minuto di De Ligt, autore di un gol nella porta sbagliata. L'ex capitano dell'Ajax dopo 10...