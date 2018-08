Rigori amari, Atalanta eliminata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PLAYOFF(v.zag.) Perde la squadra migliore, l'Atalanta. A Copenaghen esce all'ultimo turno preliminare di Europa league, ai rigori, dopo avere dominato l'andata e per un'ora anche il ritorno, concedendo rare opportunità. È un doppio 0-0, 4-3 dal dischetto. L'Atalanta costruisce le due occasioni migliori del primo tempo, Gomez per Pasalic e miracolo di Joronen sul destro del croato. Poi il cross basso di Gosens sempre per l'ex milanista, che gira alto. Al terzo tentativo, solo davanti al portiere, si fa respingere la conclusione. Supremazia...