Riecco Woods, scatta il Masters show

GOLFL'Augusta Masters sta al golf come Wimbledon al tennis. Li unisce il colore verde, quello dell'erba londinese e della mitica giacca assegnata al vincitore del primo Major della stagione, al via oggi all'Augusta National, in Georgia. Indossare la Green Jacket è uno dei sogni di ogni golfista e l'ultimo ad avere l'onore è stato Sergio Garcia, vincitore nel 2017 al termine della sfida con l'olimpionico Justin Rose. Solo tre giocatori nella storia sono riusciti a ripetersi l'anno successivo: «Ci proverò, ma servirà un'impresa - ammette lo...