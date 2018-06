RIECCO O'NEY, LA SELEÇAO SOGNA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AMICHEVOLEBrasile ai piedi di Neymar. Nel giro di una settimana la stella del Paris Saint-Germain ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi della Seleçao, a sei giorni dall'esordio iridato. Domenica scorsa il ritorno in campo nell'amichevole di Liverpool contro la Croazia, festeggiato con un gol (l'attaccante era assente dal 25 febbraio, quando s'infortunò nella partita di campionato contro l'Olympique Marsiglia) e grandi giocate d'autore nei 45 minuti in cui è rimasto in campo. Ieri, alla prima gara disputata dall'inizio dopo tre mesi e...