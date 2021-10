Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISAndy Murray non è un miraggio del deserto. Il 5-7 6-3 6-2 con cui supera l'astro nascente Carlos Alcaraz a Indian Wells, sbeffeggiando i 16 anni di differenza col nuovo Rafa battendogli dal basso, è reale. Liberato dai mostri Federer, Nadal e Djokovic - che non saltavano l'appuntamento contemporaneamente da 21 anni -, con la forza di chi non ha niente da perdere, arricchito da classe ed esperienza, ma soprattutto con le anche che...