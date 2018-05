RIECCO MOLINARI È RE D'INGHILTERRA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFFrancesco Molinari trova in Inghilterra uno dei più grandi risultati della carriera. Al Wentworth Club di Virginia Water il trentaseienne piemontese ha conquistato il Bmw Pga Championship, prova dell'European Tour con un montepremi di 7 milioni di dollari, evento equiparato ad uno dei quattro Major, oltre che prima delle otto prove della Rolex Series.Un torneo tutto in crescendo per Molinari, qui secondo l'anno passato, che dopo una prima giornata senza particolari squilli (-2), venerdì ha piazzato un -5 di giornata e sabato ha fatto...