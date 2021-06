Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Con la vittoria nella quarta tappa del Tour de France, Mark Cavendish mette nel mirino il record di 34 successi alla Grande Boucle di Eddie Merckx. Il velocista inglese ha fulminato tutti sul traguardo di Fougeres, in Bretagna. In volata ha avuto la meglio sul francese Nacer Bouhanni e sul belga Jasper Philipsen. Non riusciva a vincere una tappa al Tour da cinque anni: l'ultima volta, il 16 luglio 2016, nella Montélimar-Villars les Dombes...