RIECCO BATTAGLIN IL GIRO PARLA ANCORA VENETO

CICLISMOEnrico Battaglin aspettava questo giorno da quattro anni. Perché quello nella Aglie-Oropa non era stato solo il suo secondo successo al Giro d'Italia, ma anche l'ultimo in assoluto. Un quadriennio non facile per il ventottenne di Marostica, grande protagonista fra i dilettanti e capace subito di mettersi in evidenza nelle prime stagioni da professionista. Poi però, dopo quella vittoria nella corsa rosa del 2014, le soddisfazioni sono state decisamente poche. IL RITORNOLa svolta martedì, con il terzo posto nella Catania-Caltagirone e...