FORMULA 1

È una Formula 1 imbavagliata, come quasi tutto il resto del mondo, quella che oggi inaugura il 71° Mondiale di F1, in piena estate e con un clima quasi tropicale. Piloti, meccanici, tecnici e pochi altri addetti ai lavori con le mascherine. Un'atmosfera surreale nel paddock semideserto, forse anche più, sotto certi aspetti, di quella che si è avvertita con il calcio. Sarà solo il rombo dei motori oggi a dare un senso a quanto succede.

MERCEDES NERE

Otto gare sicure da disputare in Europa, a porte chiuse, poi si vedrà. Una stagione comunque con meno corse del solito, ma più serrata, convulsa, in grado di provocare, almeno sulla carta qualche sorpresa. Mercedes e Red Bull sembrano non considerare la Ferrari. «La squadra austriaca - ha detto Hamilton, in tuta nera come la sua Mercedes, contro il razzismo - è forte su questa pista, è la nostra prima avversaria». Ha ragione: Verstappen qui ha vinto gli ultimi 2 GP d'Austria. E non è un caso se su 8 successi ottenuti in carriera dal giovane olandese altrettanti li ha firmati in Messico. Sono piste in altura dove l'aerodinamica conta molto. E pare che il motore Honda abbia fatto un bel passo in avanti. Lewis stima Vettel e non teme Max, ma sa che il tedesco, anche se darà il massimo non avrà subito una vettura competitiva, come ha raccontato nei giorni scorsi Mattia Binotto. In ogni caso l'inglese ha come obiettivo il 7° titolo per pareggiare i conti con Schumacher e magari battere qualche altro record di Michael. «Questo non è il nostro circuito preferito - ha chiuso Hamilton - ma ci batteremo come al solito sin dal primo metro. A Barcellona avevamo avuto problemi d'affidabilità, credo che la squadra li abbia risolti». Verstappen non ha più parlato del Cavallino, però nei giorni scorsi più di una volta aveva sostenuto di non temere la Ferrari quest'anno.

POLEMICA ROSSA

Nella Scuderia, contrariamente a quanto qualcuno sostiene non ci saranno un primo e un secondo pilota designati. Saranno i risultati a definire le posizioni in squadra. Vettel e Leclerc hanno detto chiaramente che in certi casi si metteranno a disposizione della squadra, ma il loro atteggiamento non cambierà rispetto allo scorso anno. Vettel ha parlato a lungo e ha rivelato un retroscena circa il suo divorzio con la Ferrari. «La Ferrari non mi ha mai proposto un rinnovo di contratto - ha chiarito Seb, raccontando la sua versione dei fatti -. Sono rimasto sorpreso quando ho ricevuto la chiamata da Binotto in cui mi ha detto che non c'era nessuna intenzione di continuare. Non abbiamo mai avuto discussioni, non c'è mai stata un'offerta sul tavolo, nessun punto d'incontro. Al momento non sono in trattativa con nessuno per l'anno prossimo. Guardo avanti e voglio essere sicuro di prendere la decisione giusta per me e il mio futuro. Adesso penso soltanto a dare il massimo».

Claudio Russo

